Dalla lettera d’amore spedita ad Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip agli insulti urlati sui social: Mimma Fusco è passata da un estremo all’altro. Causa della furia della donna, legata al giornalista ex mezzobusto del Tg1 da diversi anni, è stato il bacio che lui si è scambiato con Giaele De Donà nel corso del gioco della bottiglia. Le immagini sono state mostrate in diretta tv e hanno fatto il giro della rete scatenando, così, l’ira e la gelosia della donna.

Attilio Romita, dalle parole d’amore agli insulti

Se durante la diretta di ieri, 7 novembre, del Gf Vip Alfonso Signorini ha fatto recapitare a Romita una lettera d’amore da parte della sua compagna, dopo la puntata lei si è adirata pubblicamente.

Dopo aver visto le immagini del bacio appassionato tra Attilio e Giaele, Mimma Fusco si è rimangiate tutte le parole d’amore indirizzate al compagno e ha sbottato: “Non ti vergogni? Che schifo!”.

A chi le ha replicato ricordandole che si tratta del compagno e che non faceva una bella figura ad insultarlo pubblicamente, la Fusco ha ribattuto ancora più adirata: “Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare!”.

Vista la gelosia e la furia di Mimma, Attilio potrebbe ricevere a breve delle sorprese poco felici nella casa del Gf Vip.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram