La Bonas di Avanti un Altro per la prima volta parla della sua vera mamma, ovvero la madre adottiva, che purtroppo soffre del morbo di Alzheimer, la forma più comune di demenza, è una malattia neurodegenerativa che distrugge gradualmente le cellule nervose, in particolare quelle nelle aree del cervello che controllano l’apprendimento e la memoria.

Paola racconta che vive con la madre ma che è molto difficile anche solo farle una tinta e prendersi cura di lei totalmente.

Nel 2018, Paola Caruso ebbe una relazione con l’imprenditore Francesco Caserta e presto iniziarono a convivere. Nello stesso anno, annunciò a Chi di essere incinta ma di essere stata abbandonata dal compagno. Ha dichiarato che si era accorta di essere incinta durante le riprese di “Pechino Express” e che l’aveva subito detto al compagno, che era entusiasta. Vivendo insieme a casa sua, tutto sembrava perfetto, ma durante l’estate lui se ne andò senza dire niente e mandò i carabinieri e sua sorella a buttarla fuori di casa.

Il 2 marzo del 2019, alle 3 del mattino, Paola Caruso è diventata mamma: in un video inviato a Barbara d’Urso (e condiviso su Instagram dalla conduttrice) tutta la felicità della neo-mamma.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram