Paola Barale non dimentica La ruota della fortuna, anzi la ricorda con uno dei giochi da tavolo più cult di sempre.

La ruota della fortuna è uno dei programmi degli anni Novanta più amati dalla generazione di quel decennio. Mike Bongiorno conduceva uno dei quiz più appassionanti e divertenti di sempre con al fianco una giovanissima Paola Barale. Iniziò in quel periodo la stellare carriera della conduttrice che, ancora oggi, viene associata a quel programma. Così, per non dimenticare le origini, la Barale si è mostrata sui social con il gioco da tavola de La ruota della fortuna.

Paola Barale porta i fan indietro nel tempo

Capelli legati, maxi tuta super comoda e viso acqua e sapone: così Paola Barale si è mostrata su Instagram mettendo ben evidenza il gioco da tavola che stringe tra le mani.

È proprio quello de La ruota della fortuna a cui, forse, molti hanno giocato negli anni Novanta e che ancora oggi conservano nelle cantine delle proprie case.

Divertita e ironica, la conduttrice si è impegnata ad indovinare la parole o la frase nascoste, proprio come accadeva ai tempi in cui affiancava in video il compianto Mike Bongiorno.

Riproduzione riservata © 2023 - DG