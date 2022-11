Dalle origini ad oggi, parla Paola Barale. Passato, confronto con Madonna, le prime esperienze in tv e gli amori del passato e attuali.

Intervista al Corriere della Sera per Paola Barale che ha raccontato diversi aspetti anche inediti della sua vita privata e lavorativa. Le parole della soubrette, in queste settimane impegnata a ‘Ballando con le Stelle’, si sono concentrate sulle esperienze lavorative del passato ma anche sulla propria vita sentimentale.

Paola Barale: il confronto con Madonna e gli amori

Paola Barale

L’intervista di Paola Barale si concentra sugli inizi di carriera nello spettacolo quando il mondo della tv la conosceva per essere la sosia di Madonna. Lei, però, ammette di non essersi mai riconosciuta in questo paragone: “Non mi ci rivedevo ma mi è servito tantissimo. Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un’insegnante di ginnastica. Lei ai tempi era unica, senza considerare che ballava benissimo. Non era facile per me ma l’ho fatto perché all’epoca mia mamma mi dava 5mila lire di mancia a settimana mentre per fare Madonna mi davano un milione a sera”.

Ancora sulla somiglianza con la nota stella del pop: “Me lo dicevano un po’ tutti e in effetti era vero. Bastava mettermi un rossetto rosso e diventavo lei. Grazie a questo lavoro ho preso il mio primo aereo. Mi ritrovavo con gli altri sosia, quelli di Michael Jackson, Grace Jones, eravamo un gruppo. Mia mamma mi cuciva i costumi. Ma una volta un imprenditore di Parigi, fan di Madonna, mi ha chiamata per uscire da una torta. E lì ho detto basta, non ce la posso più fare”.

Spazio anche al lato sentimentale ed in particolare alcuni sassolini che la Barale si è voluta togliere: “Basta, degli amori di quando avevo 25 anni chissenefrega. Anche perché, se sono finiti, ti rompi anche un po’ le scatole di parlarne. Essere un personaggio pubblico non vuole dire che appartieni al pubblico”.

Sui progetti futuri: “Lo spero, ho in mente un progetto, vedremo. Per ora, oltre a Ballando, il 23 tornerò a teatro con ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ con Paola Quattrini. Sento che ho dentro delle cose da dire e mi piacerebbe farlo”.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG