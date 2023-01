A Verissimo, Paola Barale si racconta e spiega la sua visione dell’amore, che a differenza di come potrebbe sembrare non è una single person.

Paola dichiara che avendo 2 genitori che stanno insieme da oltre 60 anni, lei avrebbe sempre voluto avere un amore duraturo negli anni e dei figli ma per scelta ha deciso di non averne, perchè le sue storie non erano stabili a volte per colpa del suo lavoro a volte della persona scelta e forse per timore ha preferito non avere figli.

Ad oggi Paola ha imparato a vivere da sola, a stare da sola e non ha nemmeno dei cani di compagnia, ma non per questo non ha frequentazioni e non si diverte.

Il ricordo dell’amica Simona

“Si può diventare grandi senza sentirsi vecchi”, l’insegnamento della sua più cara amica Simona, conosciuta molti anni prima a Bali.

La carriera e le passioni

Paola prima dell’avvento dei social è stata la prima vera influencer per i suoi look e make up. Ad oggi Paola lavora ed è innamorata del teatro.

