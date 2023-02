Aria di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? In queste ore è arrivata una foto che darebbe più di un indizio sul loro rapporto.

Sono state giornate piuttosto ricche di rumors a proposito della love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La nuova coppia era data (e in parte lo è ancora) in crisi. Si era parlato addirittura di un possibile riavvicinamento tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Invece, adesso, una foto chiarirebbe come stanno le cose davvero.

La foto verità tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti

Come anticipato, dopo i rumors che si sono rincorsi in queste settimane, ad intervenire sul reale rapporto attuale tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ci ha pensato una pagina Instagram evidentemente molto vicina alla 34enne romana.

L’account social non è seguito personalmente dalla donna ma pare abbia chiare prove recenti sulla love story col Pupone.

Ecco, infatti, che in queste ore ha pubblicato una foto verità. Questo account avrebbe ricevuto alcune fotografie del calciatore e della sua nuova compagna a cena in un ristorante romano. Scatti che, in qualche modo, sembrano zittire le voci di crisi.

Sebbene nella foto non ci sia nulla che possa far pensare qualcosa in un senso o in un altro, i due sembra sereni davanti ad un bel bicchiere di vino. Anche abbastanza complici a dirla tutta.

Insomma, per ora le voci di crisi restano solo tali.

Di seguito anche il post Instagram con le foto:

