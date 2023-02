Non sono mancati in questi ultimi giorni rumors, polemiche e scoop. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Giorni intensi di notizie tra nuovi amori, pettegolezzi, polemiche e anche qualche lutto. Dal 30 gennaio al 3 febbraio sono stati davvero tante le novità su più fronti. Dalle chiacchiere sul rapporto Blasi-Totti fino alle prime polemiche a Sanremo. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

I gossip della settimana: il triangolo Blasi-Totti-Bocchi

Ilary Blasi

Iniziamo i gossip della settimana parlando di Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Tira e molla presunti tra l’uomo e le due donne. C’è chi aveva parlato della voglia dell’ex giocatore della Roma di tornare con l’ex moglie. Chi aveva ipotizzato anche la fine della relazione con la nuova compagna Noemi. E, poi, chi adesso garantisce che in realtà la vita del Pupone non abbia più nulla a che fare con la conduttrice e che la crisi con la Bocchi non sia vera.

Le ultimissime vorrebbero Totti e Noemi felici e niente ritorni di fiamma speciali…

Mia Ceran: pausa dalla tv per la famiglia

Mia Ceran

Ha generato grande discussione l’annuncio arrivato da parte di Mia Ceran di una pausa dalla televisione e dai suoi programmi. La donna ha deciso di portare avanti la conduzione di ‘Nei tuoi panni’ fino al prossimo 3 marzo ma dopo si godrà la nascita del suo secondo figlio con alcuni mesi di stop. Le sue parole, condivise in un post Instagram, sono state accolte in modo molto positivo dai suoi fan ma anche con un pizzico di tristezza per il non vederla per qualche tempo sul piccolo schermo.

Wanda Nara ha tradito Icardi?

Wanda Nara

Che succede tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Sarebbe spuntata un nuovo tradimento. Pare, infatti, che la bella argentina abbia avuto più di un flirt con Keità Baldé, ex attaccante anche dell’Inter. A rendere noto tutto è stato Maurito che ha contattato la moglie del senegalese mostrandole “le prove”.

Non si è capito poi se la vicenda fosse vera o meno ma…

Prime polemiche a Sanremo: LDA vs Cugini di Campagna

Cugini Di Campagna

Non è ancora iniziato Sanremo 2023 ma sono già scintille. Protagonisti i Cugini di Campagna che parlando dei giovani artisti in gara hanno mandato una frecciata a LDA, figlio di Gigi D’Alessio dandogli, in un certo senso, del maleducato per non essersi presentato e non averli salutati.

Una situazione per la quale il giovane ragazzo si è poi scusato dando le sue ragioni.

Diaco sbotta in diretta tv

Pierluigi Diaco

Ha fatto molto discutere quanto accaduto nel corso della trasmissione ‘Bella Ma’ di Pierluigi Diaco. Il conduttore si è arrabbiato parecchio con la signora Raffaella che si era fatta sfuggire a microfono aperto un “Che palle che siete”.

Frase che ha avuto un seguito polemico con Diaco che l’ha rimproverata, forse, eccessivamente.

Di seguito anche un post Twitter di Selvaggia Lucarelli che aveva poi rimproverato il conduttore:

Umiliare una signora nessuno perché ha detto “che palle”, ma ridere della barzelletta sulla moglie puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma “Bella ma’” per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito. pic.twitter.com/mH8tQfoyWE — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 30, 2023

