Nuovo capitolo della saga che vede coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi: si parla del tradimento di lei con un ex dell’Inter sposato.

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano ad essere protagonisti del gossip. Il giornalista Jordi Marti ha fatto sapere che, proprio quando la riappacificazione stava per avvenire, l’argentina avrebbe tradito il calciatore del Galatasaray con un suo ex compagno di squadra dell’Inter, Keita (per giunta sposato). “Con Wanda c’è stata una cotta. Keita Baldé si è recato a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite e lei è scappata a trovarlo – ha svelato l’esperto di gossip spagnolo – . Stanno insieme in un albergo. Quello che mi dicono è che Wanda e Mauro si stavano riappacificando, lei è arrivata addirittura a pensare di tornare a Istanbul con Icardi e questa per lui è stata una pugnalata”.

Icardi sbotta, la moglie di Keita interviene

Colpito brutalmente dal gossip, Mauro Icardi ha deciso ancora una volta di mettere tutto in piazza sui social e ha spiegato la sua versione dei fatti.

“Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha mandato per messaggi privati su Instagram perché mia moglie me li ha mandati (ovviamente non li pubblico) – ha scritto il calciatore del Galatasaray su Instagram – . Ti pubblico soltanto la chat di questa notte con questa ragazza e voglio chiarirti che non ho avuto nessuna lite con Wanda perché siamo stati fino alle sei di mattina a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina”.

Infastidita da quanto accaduto, anche la moglie di Keita, Simona Guatieri, ha voluto dire la sua tramite un giornalista di Radio Mitre, Juan Etchegoyen.

La compagna dell’ex calciatore dell’Inter ha spiegato di essere stata contattata da Icardi per un messaggio che il marito avrebbe inviato alla Nara, ma pare non credere assolutamente a quanto raccontato.

“Vivono di questo tipo di notizie e non vogliamo avere nulla a che fare con questo – ha tuonato la Gualtieri – . A noi non piace questa vita né tutte queste chiacchiere. Vivono in questo modo, sono davvero stupidi, come bambini. Non voglio che accanto ai loro nomi compaiano i nostri. Con loro non vogliamo neanche prendere un caffè. Mio marito fa il calciatore, non si occupa di gossip. Non voglio che queste persone usino i nostri nomi. Il mio nome non deve essere affiancato al loro”.

