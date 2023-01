Torna a circolare la notizia di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi e a spiegare tutta la verità ci ha pensato il braccio destro di Totti.

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele. L’ex capitano della Roma è andato a convivere con la nuova compagna in un attico extra lusso e i due sono reduci da una vacanza a Miami cui hanno preso parte i tre figli del Pupone. Nelle ultime ore, però, è tornata a circolare in rete la notizia di una presunta gravidanza di Noemi e a spiegare quanto sta succedendo ci ha pensato Alex Nuccetelli, da tempo portavoce dell’ex calciatore.

Alex Nuccetelli: “Vi racconto se Noemi è incinta”

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo”, ha precisato il personal trainer che, anni fa, fece da Cupido tra Totti e Ilary Blasi.

Nuccetelli ha smentito categoricamente l’arrivo di un quarto figlio per Francesco, spiegando che la notizia tornata a circolare in rete riprende alcune sue dichiarazioni passate.

“Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’ – ha precisato Nuccetelli – . Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi”.

“Ma so al cento per cento che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”, ha aggiunto lui.

