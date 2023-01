Selvaggia Lucarelli torna a tuonare contro Chiara Ferragni dopo il caso del neonato morto soffocato dalla madre a Roma.

La notizia del bambino morto soffocato dalla madre che si è addormentata, ha scosso le coscienze di tutti e tanti personaggi social si sono espressi raccontando la loro esperienza. Anche Chiara Ferragni ha condiviso sui social quanto accaduto durante il suo primo parto, avvenuto in America. “Mi ricordo quando ho partorito Leo dopo 24 ore di induzione e quando mi è stato lasciato al seno per l’allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi un paio di volte”, ha rivelato l’imprenditrice digitale, scatenando così l’immediata reazione di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli tuona contro Chiara Ferragni

Riprendendo una delle Instagram story in cui Chiara Ferragni, stringendo tra le braccia il suo primogenito Leone presso la clinica Cedars, ringrazia i medici e le infermiere che l’avevano assistita durante il parto, Selvaggia Lucarelli ha tuonato.

“Io credo che partendo da una posizione privilegiata si possa parlare di tutto, ma non del fingere di essere ‘una di noi’ – ha commentato la giornalista – .’Anche io’ No”.

Per la Lucarelli, dunque, il racconto di Chiara Ferragni sul primo parto non ha nulla a che vedere con il dramma dell’ospedale di Roma, e la moglie di Fedez si sarebbe potuta astenere dal condividere il suo racconto associandolo a quello della madre che ha soffocato il figlio di tre giorni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG