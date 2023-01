Nervi tesi tra due conduttori Rai: si vocifera che dietro le quinte degli studi tv si sia creato dell’astio tra due volti di punta.

Protagonisti del gossip che sta circolando nelle ultime ore sono Antonella Clerici e Fabio Fazio. La conduttrice di The Voice Senior, che pare si sia già lamentata per la scarsa promozione del suo programma su Rai 1, non avrebbe gradito la scelta fatta dalla tv di Stato in occasione della Giornata della memoria. La programmazione cambiata all’ultimo minuto dalla Rai avrebbe creato forti tensioni tra la Clerici e Fabio Fazio. Ecco perché.

Nervi tesi tra Antonella Clerici e Fabio Fazio

Il prossimo venerdì 27 gennaio, la Rai ha deciso di modificare il palinsesto cancellando I Soliti Ignoti per trasmettere Binario 21, uno speciale con Fabio Fazio e Liliana Segre.

Inizialmente, lo spazio destinato al conduttore doveva limitarsi alla durata del quiz show, ma all’ultimo momento è stato prolungato fino alle 22:30 cancellando, così, The Voice Senior.

TvBlog fa sapere, però, che la decisione dei vertici Rai non sia piaciuta ad Antonella Clerici che “non ha affatto gradito questa variazione last minute, dopo aver già lamentato una scarsa promozione del suo programma”.

La conduttrice, tuttavia, potrà recuperare la puntata persa nella settimana precedente il Festival di Sanremo 2023. “Nella settimana che precede un altro stop causa Festival di Sanremo, lo show andrà in onda con due puntate nel giro di 48 ore: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1”, ha comunicato il sito di informazione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG