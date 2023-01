Volano stracci tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: lei lo accusa di averle alzato le mani e minaccia di andare via.

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta attraversando una nuova crisi nella casa del Grande Fratello Vip. L’ultima discussione è nata in seguito alla vicinanza di lui a Oriana Marzoli, acerrima nemica dell’influencer campana. Antonella non riesce proprio a digerire la vicinanza del suo fidanzato alla venezuelana e, ancora una volta, tra i due c’è stato un accesissimo scontro.

Antonella Fiordelisi, attacco di panico in casa

“Fai le scenate. Mi hai detto ‘mi manca l’aria, mi hai messo le mani addosso’. Tu stai fuori di testa”, ha iniziato a urlare Donnamaria dopo una delle ultime liti con Antonella.

“Ti ho dato due buffetti così, ho detto buonanotte, ma sei matta? – ha inveito il volto di Forum – .Sai cosa significa dire ad un uomo ‘mi hai messo le mani addosso’ in questo contesto? Sai cosa vuol dire? Che non capisci un ca**o!”.

I due, poi, hanno continuato a discutere poco più tardi e Antonella, dopo un attacco di panico, ha minacciato di andare via dal Gf Vip perché ormai stanca del rapporto con Edoardo.

“Me ne voglio andare, non sto più bene qui dentro, non rido più. Ho capito che non sei come credevo, purtroppo mi sono innamorata – ha detto – . Sei diventato energia negativa per me, non voglio proprio parlare”.

“Non mi rivolgere la parola, mi fai del male – ha urlato poi piangendo – . Non sto più bene con lui, mi fa del male. Io non prendo in giro nessuno, sei un bugiardo. Io non ti riconosco più”.

Che sia davvero giunta la fine dei “Donnalisi”?

#gfvip #donnalisi Reazione di Oriana dopo aver visto che Antonella stava male pic.twitter.com/wPHfnAp2Wj — Elisa (@elisapuglia2) January 26, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG