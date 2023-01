La coppia scoppia? Cosa succede tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Le ultime ore nella Casa del GF Vip sono state infuocate.

Sono stati fin dalle prime battute del GF Vip di questa edizione tra i protagonisti e, adesso, continuano ad esserlo anche se con svariate litigate. L’ultima, decisamente forte che potrebbe far pensare anche ad una ipotetica rottura. Parliamo di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria tra i quali sono volate pesanti accuse…

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: fine della storia?

Antonella Fiordelisi

Come anticipato, sono state ora bollenti nella Casa del GF Vip con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria protagonisti. La donna ha lanciato pesanti accuse al ragazzo scatenando la sua ira.

“Sono libero di dispiacermi per una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e non me lo aspettavo? Sono libero o no? Non mi sembra che faccia l’amico di tutti. Pensi che io faccia il carino con tutti? Beh, con Antonino non dico una parola da quando sono entrato qui dentro. Con Attilio ti sembra che faccia il carino? Ci siamo scannati… Non dire stupidaggini!”, ha detto a urla Edoardo alla ragazza.

“Io vengo da te e ti dico che a Oriana voglio bene e te mi dici che faccio il ‘cane’. Ti giri dall’altra parte e mi dici: ‘Non ti voglio più vedere’. Questa sei tu! Accetta la verità dei fatti. Pensi che ti daranno ragione? Cane lo dici a tua sorella, imbecille. Ma stai zitta! Ti devi vergognare. La verità è che non sopporti che voglia bene a Oriana”.

Antonella, a quel punto, ha perso la testa lasciandosi scappare una frase: “Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore. Non si fa! Mi hai dato due schiaffi”.

Peccato che Donnamaria, dal lato suo, abbia subito negato: “Ma quali mani addosso! Ma metti la testa a posto, ‘sta bruciata!”.

Secondo la ricostruzione di diversi utenti su Twitter, in realtà, la vicenda degli schiaffi sarebbe accaduta per gioco e con affetto.

Vedremo se tra i due le cose si risolveranno oppure no.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha riassunto quanto accaduto nelle ultime ore:

Adoro Edo, adoro Anto.. però #DONNALISI vi prego😣ammettiamo tutti che suona strano sentire che Edo vuole bene ad Oriana

(ho fatto questo video riassunto)

Si vuole bene ad un amic* vero, non ad una persona che ha parlato sempre male di Anto #gfvip pic.twitter.com/dDAZAiaOrt — Carlotta Mutolo (@MutoloCarlotta) January 25, 2023

Non penso..comunque capisco ora perché Edo e così arrabbiato ,praticamente lei ieri un certo senso quando lui gli ha dato in faccia degli schiaffetti ironici lei ha detto non si fa e lui mo giustamente dice fai capire che ti ho messo le mani addosso — Eliniki4@ (@lorefice_elisa) January 25, 2023

