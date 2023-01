Trovata davvero curiosa per Valentina Ferragni che ha “ideato” un tutorial davvero singolare per usare il telefono col naso.

Tutto nasce per gioco, ma a quanto pare anche in questo caso per Valentina Ferragni è stato un successo. La sorella di Chiara, infatti, su Tik Tok ha pubblicato una “skill inutile” che ha fatto registrare un sacco di consensi. Quale? Scrivere col telefono usando… il naso.

Valentina Ferragni, lo strano tutorial

Valentina Ferragni

Ospite alla sfilata di Alexandre Vautthier, Valentina Ferragni si è ritrovata a fare i conti con un outfit molto particolare con tanto di guanti. Un fatto che le impediva, almeno all’inizio, di fare buon uso del proprio telefono cellulare.

E quindi come fare per condividere quei momenti con i suoi fan? Semplice: utilizzare il naso per digitare. Sembra una trovata ma è andata davvero così. La stessa sorella di Chiara ha spiegato nella didascalia che accompagna questa sorta di “tutorial” in un modo molto ironico: “Mostrami una skill inutile: inizio io”.

La qualità in questione è proprio la capacità di saper scrivere col naso quando si è impossibilitati dai guanti indossati nelle mani.

E così, la più piccola delle Ferragni ha fatto vedere in che modo è capace di usare il telefono con il naso. Con grande orgoglio e un pizzico di sano imbarazzo, eccola riuscire nel suo intento. “Tutorial per come utilizzare il cellulare quando si hanno i guanti, utilizzare il naso, si può anche scrivere, tadà”.

La cosa incredibile è che nei commenti al suo post in tanti sono rimasti affascinati e colpiti e, in un certo senso, hanno dato corda alla ragazza per questo “colpo di genio”.

Di seguito il post su Tik Tok condiviso proprio dalla sorella di Chiara:

