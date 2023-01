Daniele Dal Moro vuole lasciare la Casa del GF Vip? Sembra essere questa la tesi di tanti telespettatori del reality e fan sui social che, dopo il recente comportamento del ragazzo, sembrano non avere più dubbi. Ma cosa ha fatto il giovane? Ha deciso di togliersi il microfono, cosa che va contro il regolamento.

Daniele Dal Moro sembra essere intenzionato ad uscire dalla Casa del GF Vip. Sembrano ore davvero caldissime e di grande tensione per il ragazzo dopo la diretta del programma di lunedì.

Il giovane, infatti, accusato dalla Bruganelli e da Donnamaria di essere incoerente, non l’ha presa molto bene e nelle ultime ore pare aver finito la pazienza e la voglia di rimanere come concorrente.

La conferma arriva dal gesto di togliersi il microfono avvenuto nella notte e proseguito poi anche negli ultimi momenti.

Nonostante i richiami, pare che Dal Moro non sappia neppure dove si trovi lo strumento obbligatorio per regolamento.

“Vuole farsi squalificare”, la tesi portata avanti dai telespettatori del reality sui social.

Altri inquilini hanno confermato che Daniele sta vivendo un momento difficile e se la sarebbe legata al dito con gli autori anche se andrebbero compresi bene i motivi.

In alcuni filmati che si vedono sui social, pare che Dal Moro venga spesso richiamato ad indossare il microfono ma, ad ora, ancora questo non avviene.

Di seguito uno dei recenti post Twitter con le parole del ragazzo che confermano la tesi:

