Sono state giornate ricche di sorprese e notizie dal mondo dei social, della tv e in generale dello spettacolo. Indubbiamente a prendersi la scena è stato Carlo Conti, ufficialmente eletto conduttore di Sanremo 2025. Ma non solo. Anche i Ferragnez e alcune loro decisioni hanno fatto molto parlare. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 20 al 24 maggio 2024.

Carlo Conti a Sanremo 2025: i gossip della settimana

Finalmente l’ufficialità per Sanremo 2025: sarà Carlo Conti il conduttore. L’annuncio è arrivato dai vertici Rai e dalla stessa kermesse musicale. Per il presentatore si tratta di un gradito ritorno al timone dell’evento dell’Ariston. Il volto tv toscano prenderà il testimone dall’uscente Amadeus che ha lasciato dopo l’ultima edizione.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, è già finita?

Sembra essere già al capolinea la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Dopo essere stati pizzicati insieme qualche tempo fa, i due sarebbero in rotta di collisione per visioni differenti sul futuro. Sarà davvero così?

La scelta di Daniele a Uomini e Donne

La stagione di Uomini e Donne è andata “in vacanza” e riprenderà a settembre, ma nel trono classico mancava ancora la scelta di Daniele. Il ragazzo ha deciso tra Marika e Gaia e lo ha fatto con grande emozione stupendo tutti con un bacio mozzafiato a centro studio…

Fabrizio Corona diventa di nuovo papà

Bebè in arrivo per Fabrizio Corona e Sara Barbieri. La giovane compagna dell’ex re dei paparazzi, infatti, è incinta. La coppia ha dato il lieto annuncio a Chi e l’uomo, già padre di Carlos Maria, avuto da Nina Moric, ha ammesso di essere molto emozionato.

I Ferragnez vendono Villa Matilda

Non possono mancare all’appuntamento con le principali notizie della settimana i Ferragnez. Ebbene sì, perché la coppia sta mettendo in vendita Villa Matilda, la splendida dimora comprata solamente un anno fa (anche meno) sul Lago di Como. Secondo alcuni, tale decisione potrebbe avere a che fare con qualche “problematica economica”. Non è dato sapere se da parte di Federico o se da parte di Chiara. La cifra per la casa, acquistata per 5 milioni, sarà davvero da record…