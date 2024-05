Secondo alcuni rumors sarebbe già giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Scopri le indiscrezioni!

Sembrava che la nuova storia d’amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo stesse andando a gonfie vele, ma secondo gli ultimi rumors la relazione sarebbe già giunta al capolinea.

Dopo la rottura con Carlo Beretta sembrava che l’influencer avesse voltato pagina con l’antiquario fratello di Diana Del Bufalo, ma pare che la love story non fosse destinata a durare. Ma scopriamo che cosa è successo.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: storia al capolinea

La notizia della nuova storia d’amore tra la De Lellis e Del Bufalo è molto recente, e ha smentito le voci del ritorno di fiamma tra l’influencer e l’ex storico, Andrea Damante. Giulia e Giano sono stati paparazzati insieme in più di un’occasione, confermando l’esistenza del loro legame.

Giulia De Lellis

Ma adesso nuove voci parlano della fine della loro relazione. La segnalazione è stata riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato tutto sul suo profilo Instagram.

La Marzano, infatti, ha pubblicato uno screen di un utente che scrive: “Confermo rottura tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo“.

Tuttavia, al momento si tratterebbero solamente di segnalazioni di utenti dei social.

Giulia De Lellis: i motivi della rottura con Giano Del Bufalo

Qualche utente ha persino segnalato quelle che potrebbero essere le motivazioni della rottura tra i due.

Pare, infatti, che Giulia avrebbe troncato il rapporto poiché Giano vorrebbe andare a Londra per lavoro, mentre l’influencer non sarebbe disposta a lasciare Milano per seguirlo.

Infatti, nella segnalazione si legge: “Lui ha deciso di andare perché ci tiene molto al suo lavoro. Quando lui e Giulia hanno cominciato a frequentarsi lui glielo ha detto subito. Ma lei non vuole lasciare Milano perché non vuole stare lontana dalla famiglia, che non è vicina stando a Roma. Lui a Londra ci starebbe minimo un anno e farebbe avanti e indietro. Ma per Giulia non è fattibile perché ‘vuole vivere la quotidianità con il suo uomo”.

Non ci resta che attendere l’ufficialità della notizia della rottura.