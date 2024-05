Annalisa co-conduttrice a Sanremo 2025 con Carlo Conti? Parte il toto nomi dei co-conduttori del Festival, e in testa c’è la Scarrone!

Dopo l’ufficializzazione della nomina di Carlo Conti come direttore artistico e conduttore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, le speculazioni su chi potrebbe affiancarlo sono già iniziate. Secondo recenti indiscrezioni, Annalisa sarebbe in pole position per il ruolo di co-conduttrice.

Ma quello di Annalisa Scarrone non sarebbe l’unico nome che spicca nel toto nomi dei co-conduttori. Ecco chi potrebbe affiancare Carlo Conti.

Toto co-conduttori: chi affiancherà Carlo Conti

Dopo l’annuncio ufficiale della nomina di Conti come direttore artistico del Festival, il conduttore televisivo ha subito chiarito chi non condurrà con lui la kermesse canora. Infatti, nonostante le insistenti voci che circolavano nei mesi scorsi, Conti ha chiarito che i suoi inseparabili amici toscani, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni non saliranno sul palco dell’Ariston al suo fianco.

Carlo Conti

Ma, esclusi i due comici toscani, chi affiancherà il direttore artistico nella conduzione del Festival? Subito è partito il toto-nomi dei co-conduttori di Sanremo, e in pole position c’è proprio Annalisa Scarrone, che al Festival di Sanremo 2024 è arrivata in terza posizione con il suo brano Sinceramente.

Potremmo, quindi, non rivederla come artista in gara ma con un ruolo molto più importante all’interno della kermesse.

Festival di Sanremo: anche Elodie tra le candidate a co-conduttrici

Oltre ad Annalisa, anche un’altra famosa cantante italiana sarebbe in lizza per ricoprire il ruolo di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti: Elodie.

Tuttavia, per Elodie non sarebbe la prima esperienza come co-conduttrice. Infatti, già nel 2021 aveva affiancato per una serata il direttore artistico Amadeus, edizione in cui vinsero i Maneskin.

Per il momento queste rimangono solamente delle voci in attesa di conferma (o smentita). Ma solamente prossimamente scopriremo i volti ufficiali che calcheranno insieme a Conti il palco dell’Ariston.