Ambra Angiolini denuncia l’ipocrisia dei media e il body shaming subito a 17 anni. Lo sfogo social sulle cattiverie subite da giovane.

Ambra Angiolini ha condiviso un post su Instagram che ha fatto molto discutere, rivelando di essere stata vittima di body shaming durante i suoi primi anni di carriera. L’attrice, attraverso un carosello di foto che ripercorrono la sua carriera, ha voluto mettere in luce la difficoltà vissuta a soli 17 anni, quando i media sottolineavano costantemente il suo aspetto fisico.

Ma vediamo che cosa ha scritto l’attrice e il forte messaggio che ha voluto lanciare.

Ambra Angiolini: “Non è vittimismo

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Ambra Angiolini scrive: “Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico Fabio Marantino (prezioso come non mai) , mi sono resa conto dell’ipocrisia della tv e di certa carta stampata.“

Lo sfogo continua: “Probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto…troppo. Se in quel periodo, avevo solo 17 anni, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più “spensierata” invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più “mia“ che di tutti“.

Infine, l’attrice conclude: “Il problema di oggi, si dice ovunque, sono gli haters, ma c’è qualcuno che molto tempo fa gli ha evidentemente fatto scuola. Questo post non è per vittimismo che lo scrivo, ma per rimettere a posto le cose. Io alla fine ho vinto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta“.

Ambra Angiolini: i commenti di amici e colleghi

Sotto al post-sfogo sono arrivati centinaia di commenti, alcuni provenienti da amici e colleghi della showgirl.

Si legge, tra gli altri, il commento della figlia Jolanda Renga, che scrive alla madre: “Sei sempre stata la mia risposta alla domanda “chi vorresti essere se potessi scegliere?”“, un commento dolcissimo che ha ricevuto migliaia di likes.

Anche Ema Stokholma ha commentato il post scrivendo: “Mi dispiace molto“.

Si aggiunge anche Cristiana Capotondi, che risponde “AA sei una sopravvissuta. E sei sempre stata bellissima“.