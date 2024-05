Elettra Lamborghini celebra il suo 30° compleanno a Verissimo, raccontando del suo matrimonio e il suo desiderio di maternità.

Elettra Lamborghini ha recentemente festeggiato il suo trentesimo compleanno. Durante un’apparizione al programma “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, la cantante e influencer ha incantato il pubblico con la sua eleganza, indossando un tubino rosso corallo che metteva in risalto la sua bellezza e luminosità.

“30 anni? Io sono contentissima di dirlo, anche quando arriverò a 75 anni. Uno deve celebrare la vita” ha dichiarato, esprimendo il suo entusiasmo per questa importante tappa della sua vita.

Il desiderio di adottare un bambino

Oltre alla carriera e alle sue passioni, a Verissimo Elettra Lamborghini ha espresso il desiderio di adottare un bambino.

“Io mi batto molto, ho trovato parecchie porte chiuse e cerco di parlarne. Nonostante sia una figura famosa, non c’è molta gente che è disposta a parlarne” ha rivelato, mostrando determinazione nel voler offrire una casa e una famiglia a un bambino bisognoso.

Ha inoltre confidato le sue paure riguardo al mettere al mondo un figlio proprio: “Il mondo mi fa molta paura per pensare di mettere a mondo un figlio mio”. Adottare quindi, per la cantante e influencer è un modo per dare amore e sicurezza a un bambino già nato.

Elettra Lamborghini e il suo amore con Afrojack

Durante l’intervista, Elettra Lamborghini ha parlato del suo matrimonio con il DJ e produttore musicale Afrojack, sottolineando come il loro rapporto stia andando a gonfie vele.

“Non voglio osannare però diciamo che abbiamo trovato il nostro equilibrio. Come sai, sono una persona a cui non piace litigare” ha spiegato, evidenziando il rispetto e la comprensione reciproca che caratterizzano la loro relazione.

Lamborghini ha inoltre precisato di non essere gelosa del marito, grazie alla fiducia e al comportamento impeccabile di Afrojack che non le dà motivo di esserlo.

Riflettendo sugli ultimi anni della sua vita, l’influencer ha notato come il tempo sembri volare, soprattutto quando si comincia a godere delle piccole cose. Cosa si augura per i prossimi anni?

“Spero di arrivare a cento anni, di continuare così con tanto equilibrio. Spero per me che le cose nel mondo possano prendere una piega migliore“, conclude la sua intervista con Silvia Toffanin.

A seguire, un post su Instagram che ritrae la cantante e influencer: