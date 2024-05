L’ex noto volto di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano si apre a Verissimo sulla sua battaglia contro la malattia.

Durante un’intervista esclusiva a Verissimo, Costantino Vitagliano ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute.

“Sto bene, ho messo una giacca senza maglione sotto. Ho preso chili (…) la terapia sta funzionando,” ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne, rassicurando i suoi fan sui progressi del suo trattamento.

Pensando ai suoi anni oro in televisione, racconta di essere molto deluso per essere stato isolato una volta che tutto è finito. “Io ci sono rimasto male per chi si è allontanato (…) Non capisco perché lì incontri e non ti salutano“.

La battaglia contro la malattia

I risultati dell’ultima PEC sono stati positivi, mostrando una riduzione di una macchia sull’aorta. Questo segna un passo significativo nel percorso di cura per il modello e attore, che ha trovato nuova speranza grazie a una terapia innovativa.

“Oggi sono contento che al primo tentativo è andata bene,” ha aggiunto, evidenziando l’efficacia del nuovo trattamento.

Nonostante la battaglia contro la malattia, Costantino Vitagliano ha mostrato una determinazione straordinaria nel riprendere in mano la sua vita e nel voler tornare alla normalità.

Un altro aspetto toccante della sua intervista è stato il rapporto con la figlia Ayla. Vitagliano ha confessato di aver avuto paura di perdere il legame con lei a causa della sua malattia. “Avevo paura di perderla,” ha ammesso.

“Ora è bello, ci gioco. Prima non riuscivo a prenderla in braccio e trasmettevo a lei la paura,” ha raccontato, esprimendo sollievo nel poter finalmente godere del tempo con sua figlia.

Costantino Vitagliano e i suoi prossimi 50 anni

Avvicinandosi al traguardo dei 50 anni, Vitagliano ha fatto un bilancio della sua vita, riflettendo sugli errori e i rammarichi.

Uno dei suoi più grandi rimpianti riguarda il tempo non trascorso con sua madre Rosina. “Il mio rammarico più grande è che avrei dovuto passare più tempo con lei,” ha confessato con evidente commozione.

Questo pensiero ha spinto il modello a rivalutare le sue priorità, riconoscendo l’importanza della famiglia sopra ogni altra cosa. “Io rimango sempre la stessa persona di prima, con delle situazioni che mi hanno fatto cambiare modo di vedere la vita,” ha riflettuto, mostrando una nuova consapevolezza e maturità.

