A Verissimo, Gigi D’Agostino ritorna dopo un lungo periodo di assenza per motivi di salute.

Dopo un lungo periodo di assenza per motivi di salute, Gigi D’Agostino, il celebre DJ e produttore musicale italiano, è tornato alla ribalta.

Con un’apparizione a Verissimo con Silvia Toffanin, ha parlato della sua guarigione e del suo ritorno tanto atteso. “Sto meglio” ha raccontato con emozione. “Questa per me è una seconda vita, cambia tutto. Dopo tutta la sofferenza è ovvio che si gioisce in modo differente da prima“.

Un viaggio nella vita di Gigi D’Agostino

Gigi D’Agostino è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Il re della dance, che ha dominato le piste da ballo dagli anni ’90 ai primi anni 2000, ha dovuto affrontare un brusco stop a causa di una malattia.

Silvia Toffanin

“Da bambino ero molto attratto dalla danza e dal ritmo” ha rivelato, raccontando la sua passione sin dall’infanzia. “Mi sono anche iscritto ad un corso di danza, senza successo e poi è iniziato il rapporto con la discoteca” dove ballava da inizio a fine serata.

Proprio nelle discoteche è nato il suo interesse per la figura del DJ: “Ho iniziato da casa, poi delle feste di compleanno. Qualche disco iniziava ad avere un riscontro e poi dei discografici mi hanno chiamato“.

Nel 1998, nonostante un anno difficile della sua vita, il suo destino musicale ha preso una svolta decisiva. Il successo di brani come “L’Amour Toujours” e “Bla Bla Bla” lo hanno consacrato come uno dei più grandi DJ a livello mondiale.

La lotta contro la malattia e il ritorno alla musica

Nel dicembre del 2021, Gigi D’Agostino ha annunciato una pausa forzata dalla scena musicale a causa di gravi problemi di salute.

“Quando succedono quelle cose, il dolore ti porta via tutto il resto della vita” ha confidato, rivelando la profonda sofferenza vissuta in quel periodo. Nonostante il dolore, il sostegno di amici e fan non è mai mancato, permettendogli di affrontare con coraggio la sua battaglia personale.

“La paura non va via, ce l’ho ancora adesso” ha ammesso, ma con determinazione aggiunge: “Mi vivo questa cosa della guarigione, di questa nuova luce ma sempre in allerta“. La sua guarigione è un viaggio continuo, ma la sua forza e la sua passione per la musica rimangono inalterate.

Il 21 giugno, Gigi D’Agostino tornerà a Milano per esibirsi, segnando il suo ritorno sulle scene dopo quattro anni di assenza.

A seguire, un post su Instagram che ritrae il re della musica dance in Italia: