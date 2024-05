David Gandy, super modello britannico, ospite a Verissimo, parla della sua carriera e la sua famiglia.

David Gandy, il super modello britannico, è stato accolto calorosamente dal pubblico di Verissimo al ritmo della canzone “Parlami d’amore“.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, il modello di Dolce e Gabbana ha raccontato della sua popolarità in Italia e del suo legame speciale con l’Italia.

“Potrei addirittura vivere qua,” ha ammesso, sottolineando quanto sia forte la sua connessione con il Bel Paese.

David Gandy e il bullismo a scuola

Riflettendo sulla sua infanzia, David Gandy ha raccontato di aver avuto una bella esperienza familiare, anche se i suoi genitori, essendo imprenditori, erano spesso impegnati.

“Erano sempre in giro, era raro trovarsi tutti ma spesso viaggiavamo insieme,” ha spiegato il modello, aggiungendo che il rapporto con i suoi genitori è stato speciale: “Per me è importante vedersi ogni settimana, anche per le mie bimbe.”

Durante i suoi anni scolastici, Gandy ha rivelato di essere stato vittima di bullismo, trovando rifugio nella lettura.

“A me piaceva leggere sulla veterinaria. La scuola è andata bene fino a 12-13 anni, poi le cose si sono messe peggio. Ero introspettivo, volevo stare con me stesso e non mi sentivo adeguato nei gruppi,” ha raccontato, dipingendo un quadro di un’adolescenza difficile.

L’amore per Stephanie Mendoros e le sue figlie

Oggi, David Gandy è innamorato di Stephanie Mendoros e delle loro due figlie, Matilda e Tabitha. “Hanno 5 anni e mezzo e 1 anno e mezzo, sono l’unico uomo di casa,” ha raccontato con orgoglio.

“Sono un papà pratico (…) Per me, loro sono le persone migliori della Terra, sono simpaticissime. Le voglio con me ovunque.” Nonostante la sua fama, Gandy è molto riservato riguardo alla sua vita privata.

“Siamo riservati, è una scelta di entrambi. Lei è un avvocato di alto livello, una donna intelligente e forte. Nel suo lavoro ha bisogno di mantenere la riservatezza ed è anche quello che abbiamo scelto per la nostra famiglia,” ha spiegato, evidenziando l’importanza della privacy per la coppia.

A seguire, un post su Instagram che ritrae il noto modello a Verissimo: