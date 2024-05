Carolyn Smith e Carolina Marconi a Verissimo: due donne coraggiose condividono la loro battaglia contro il tumore.

Carolyn Smith e Carolina Marconi sono state ospiti del programma televisivo Verissimo, dove hanno condiviso le loro esperienze nella battaglia contro il tumore.

Le due donne hanno scelto di affrontare la loro malattia alla luce del sole, per dare speranza e diffondere la cultura della prevenzione.

Carolyn Smith e Carolina Marconi a Verissimo: la loro battaglia

Carolyn Smith, celebre giurata di “Ballando con le Stelle”, ha continuato a lavorare in televisione durante tutto il suo percorso di cura, diventando un esempio di resilienza e determinazione.

Mentre Carolina Marconi, ex concorrente del “Grande Fratello”, ha scelto di condividere la sua quotidianità sui social media, affrontando sia il sostegno dei fan che le critiche degli haters.

Carolina Marconi

“Non è stato sempre facile. Una volta mi scrissero: non riesco a vederti pelata, smetto di seguirti“, ha raccontato l’imprenditrice e attrice, sottolineando le difficoltà incontrate nel gestire i commenti negativi durante un periodo già di per sé delicato.

Per la giurata di “Ballando con le Stelle” è una lunga battaglia che dura da nove anni. Ha sempre condiviso con il pubblico le sue speranze per il futuro: “Ora sta andando un po’ meglio. A breve avrò una tac e potrò dire come va“.

Le due donne sono sempre impegnate nella lotta alla prevenzione: “Io non auguro a nessuno di trovarsi in una situazione come la nostra, ma è importante scoprirlo all’inizio“.

La lettera commovente di Silvia Toffanin

Durante l’intervista, la presentatrice Silvia Toffanin ha letto una lettera indirizzata a Smith e Marconi. “Siete proprio speciali“, ha detto commossa la conduttrice, esprimendo il sentimento di gratitudine di chi ha trovato ispirazione nelle loro storie.

Carolyn Smith ha espresso la sua gratitudine per l’invito a Verissimo, lodando la sincerità della conduttrice: “Ogni volta che vengo qui trovo una donna deliziosa. Io lavoro molto con le persone e trovo in te sincerità mentre in tv non sempre è come sembra. Grazie di cuore per averci chiamato a raccontare“.

A seguire, un post su Instagram che ritrae le due donne: