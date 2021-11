Biografia, carriera, vita privata e tante curiosità sul David Gandy, il supermodello britannico corteggiato dai brand di alta moda.

Alto più di un metro e novanta, moro e dagli occhi blu, David Gandy è il super modello inglese corteggiato dai brand di alta moda e non solo. A soli 21 anni ha avviato una strepitosa carriera nella moda ed è apparso su un’infinità di copertine, è stato scelto come protagonista di tanti servizi fotografici del settore nonché modello di punta di Dolce e Gabbana. Ha sfilato insieme a modelle importanti come Naomi Campbell e Kate Moss eppure, pare che da giovane David sognasse per lui tutta un’altra carriera e ben lontana da questo mondo. Scopriamo insieme quale e tante altre curiosità su di lui e sulla sua vita privata. Chi è David Gandy, quanti anni ha e alcune delle sue passioni più importanti.

David Gandy, biografia e carriera

All’anagrafe il suo nome completo è David James Gandy ed è nato in Inghilterra il 19 febbraio del 1980 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Proviene da una famiglia appartenente alla classe operaia e la sua carriera è nata per caso dopo aver conquistato la vittoria ad un concorso televisivo ma pare che a questa competizione l’avesse iscritto a sua insaputa un suo amico.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Da quel momento in poi, è iniziata la sua carriera nella moda diventando uno dei volti di Dolce & Gabbana che lo hanno scelto come protagonista di uno spot nel 2007 insieme alla super modella italiana Bianca Balti. In Italia nel 2009, David è stato anche il valletto al Festival di Sanremo e nello stesso anno la rivista Forbes lo inserisce al terzo posto della classifica dei modelli più potenti al mondo.

David Gandy, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata del modello inglese sappiamo ben poco. Lontano da riflettori e dalle passerelle David Gandy sembra essere decisamente riservato, pur avendo un profilo social molto attivo su Instagram. Su di llui sappiamo soltanto che da diverso tempo è sentimentalmente legato a Stephanie Mendoros, di professione avvocatessa e che i due nel 2018 sono diventati genitori della piccola Matilda.

Non abbiamo inoltre, informazioni sul patrimonio personale di David Gandy ma sappiamo che il modello è super corteggiato da brandi di moda e non solo.

David Gandy, 5 curiosità

-David Gandy è un grande appassionato di animali e di auto classiche.

-Da ragazzo sognava di diventare un veterinario.

-Prima di realizzarsi come modello ha lavorato anche per una società di vendita e noleggio auto.

-Nel 2008 ha prestato la sua voce per il doppiaggio di un videogioco.

-Nel 2014 ha partecipato anche ad un videoclip musicale di Jennifer Lopez.