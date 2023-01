Dopo la battuta infelice di Fedez sul caso Emanuela Orlandi, ecco il fratello raccontare che il rapper si è fatto vivo in privato.

Nelle scorse ore è diventata virale una battuta infelice di Fedez nel corso del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’ a proposito di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita da ormai 40 anni di cui non si hanno più notizie. Oggi ha preso parola suo fratello raccontando di un messaggio privato ricevuto dal rapper dopo la triste uscita.

Fedez, il messaggio al fratello di Emanuela Orlandi

“Mi ha chiamato ieri, si è scusato di questa cosa. Poteva anche non farlo, quindi ho apprezzato il fatto che mi abbia chiamato”. Sono queste le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, durante una diretta Instagram in compagnia del giornalista Gianluigi Nuzzi, tra l’altro presente nel corso del podcast con Fedez.

E proprio sul rapper: “Mi ha detto che non lo ha fatto di certo con l’intento di essere irrispettoso. Ha capito di avere sbagliato. Io in quel momento in effetti ci ero rimasto male”.

Il fratello della Orlandi ha proseguito: “Comunque, l’ho detto anche a Fedez, in questi anni ne ho sentite talmente tante di cose brutte, che effettivamente una risata passa così. Si è dispiaciuto della cosa. Ieri mi sono arrivate talmente tante richieste di un commento…[…] Mi arrivano per questa cosa, che può essere sgradevole una risata in quel momento, non tanto per me, anche per le tante famiglie che subiscono questa cosa, che se uno non la vive, non la comprende. Però, vorrei che questa attenzione ci fosse per le cose gravi”.

E infine: “L’ho ringraziato perché ha dedicato un’ora alla questione Emanuela. Lui ha grande ascolto tra i giovani ed è un programma senza censure. Io gli ho detto che ne incontro tante, mi dicono ‘Questo è meglio se non lo dici’ e infatti mi ha detto che prossimamente ci vediamo magari in trasmissione e posso dire quello che voglio per un’ora”.

Di seguito quella che era stata la frase del rapper a ‘Muschio Selvaggio’:

Fedez a Muschio sghignazza fino all’asma sul fatto che non hanno mai trovato Emanuela Orlandi



(Tutto vero) pic.twitter.com/NcV0SQCNi5 — Matteo Simpatia Cortesia (@mdiparbleu) January 24, 2023

