Bufera social su Fedez per una battuta infelice sul caso Emanuela Orlandi, la ragazza sparita da ormai oltre 40 anni.

Un appuntamento senza freni e senza peli sulla lingua ma, in questo caso, forse un po’ troppo. Stiamo parlando del podcast di Fedez e Luis Sal ‘Muschio Selvaggio’ che, in queste ore, sta facendo piuttosto discutere per un’uscita infelice del rapper a proposito del caso Emanuela Orlandi, la ragazza sparita da oltre 40 anni e della quale non si hanno notizie.

Fedez, le parole su Emanuela Orlandi

Fedez

Tutto succede mentre Luis Sal alludeva alla serie Netflix che approfondisce il caso di Emanuela Orlandi. Ad un certo punto Fedez decide di interromperlo per una “battuta” che è destinata a far parlare.

“Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata”. Una frase che ha scatenato inizialmente una forte risata, da parte sua, e successivamente anche quella, più contenuta di Luis Sal. Presente anche il giornalista Gianluigi Nuzzi che ha voluto sottolinera: “Questo è black houmor, sideralmente antitetico al mestiere di un giornalista”.

Cercando di tornare sui suoi passi, poi, il rapper ha aggiunto: “Scusate, ma mi faceva troppo ridere, anche se non fa ridere”.

La sua forma di ironia, però, non è piaciuta ai più e sui social si è scatenata una vera bufera con tantissimi utenti rimasti indignati visto che l’argomento era uno dei casi più discussi degli ultimi 40 anni.

Di seguito anche un post Twitter condiviso da un utente rimasto colpito, negativamente, da quanto detto nel corso del podcast:

Fedez a Muschio sghignazza fino all’asma sul fatto che non hanno mai trovato Emanuela Orlandi



(Tutto vero) pic.twitter.com/NcV0SQCNi5 — Matteo Simpatia Cortesia (@mdiparbleu) January 24, 2023

