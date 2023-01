Cristina Marino e Luca Argentero presto genitori bis. Sui social la donna ha fatto vedere come trascorre questi giorni d’attesa.

Ormai siamo vicini al fatidico giorno della nascita del loro secondo figlio. Stiamo parlando di Cristina Marino e Luca Argentero. La bella famiglia non vede l’ora di conoscere la nuova piccola di casa e la donna, a quanto pare, è in fermento dato che sui social ha mostrato come attende questo bel giorno.

Cristina Marino presto mamma bis

Luca Argentero e Cristina Marino

“Last days”, questa la didascalia scelta da Cristina Marino per raccontare con una serie di foto gli ultimi giorni di gravidanza che precedono il parto della sua seconda figlia. La donna e Luca Argentero non vedono l’ora di conoscerla.

Tra una passeggiata, una lettura in compagnia della primogenita Nina Speranza, e, ovviamente, con del buon cibo, questi giorni piano piano stanno passando.

I due adulti sono molto felici insieme e in diverse interviste hanno spiegato il loro segreto: “Lui è estremamente simpatico. I viaggi e le risate che mi sono fatta con Luca, neanche con le migliori amiche. Poi è sempre molto composto, io sono esuberante”, aveva raccontato lei.

“Ha un’energia pazzesca… Vivere con Cri è come avere un boost di energia. A fine giornata arrivi con i capelli dritti ma hai vissuto tutto con un’intensità. Sento di aver vissuto due o tre vite diverse: potrei essere più stanco che pigro. Sono la parte diplomatica, la sua esuberanza va mediata ma serve”, le parole di lui, invece.

Adesso, non vedono l’ora arrivi la secondogenita. E anche i loro fan non attendono altro che la lieta notizia.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG