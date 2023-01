Separazione, tradimenti, ma anche musica, frecciate, ex e suocere in ballo. Sta succedendo davvero di tutto tra Shakira e Gerard Piqué dopo l’addio e la fine del matrimonio. Se la canzone dell’artista è ormai diventata virale con tutte le parole contro l’ex marito, ecco che la querelle si aggiorna con una nuova bordata. La donna, infatti, ha indossato una felpa con una frase decisamente ad hoc sulla vicenda.

Se da una parte stanno uscendo ulteriori retroscena su presunti nuovi tradimenti di Piqué, ecco che Shakira è passata alle cose più concrete. Per pungere l’ex marito, la cantante ha scelto un modo molto “artistico”. Dopo il balletto relativo alla sua hit, ecco una felpa che riprende parte del testo della canzone.

La donna si è fatta vedere in queste ore sul balcone di casa per salutare alcuni fan e godersi appieno il successo della sua ultima creazione.

La bella cantante si è mostrata con un berretto di lana e una felpa. Ma a prendersi la scena è stata la scritta presente in quest’ultima. Infatti, sull’indumento c’era una frecciata chiara all’ex: “Le donne non piangono più, le donne fatturano”.

Si tratta di una bordata bella e buona, oltre che, come detto, uno dei versi della canzone che di per sé è già ricca di insinuazioni e riferimenti chiari e precisi sul loro rapporto e sul tradimento (“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio”, sicuramente quello maggiore).

Di seguito anche un post Twitter di un utente con le immagini della cantante con la particolare felpa:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram