Arrivano novità sulle ultime volontà di Gina Lollobrigida. La diva del cinena, morta lo scorso 16 gennaio, infatti, aveva fatto testamento e, in questi minuti, è stato ufficialmente aperto. Deciso quindi a chi andrà la sua eredità.

È stato reso noto questa mattina alle ore 13 il testamento di Gina Lollobrigida. Il notaio Barbara Franceschini, come riportato dal Corriere della Sera, ha infatti comunicato agli eredi e ai legatari le volontà dell’attrice.

La donna, scomparsa a 95 anni, ha lasciato metà del patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla, diventato per lei negli anni come un “figlioccio”.

L’avvocato di Piazzolla, Francesca Romana Lupoi, ha dichiarato che il suo assistito “intende portare avanti le volontà di Gina Lollobrigida per quanto riguarda in particolare la promozione della sua immagine e il mantenimento delle sue opere artistiche”.

Da quanto si apprende dal noto media, il testamento è stato redatto il 5 gennaio 2017, alla presenza di due testimoni. L’attrice lascia anche un trust con le sue opere d’arte sempre ad Andrea Piazzolla e all’imprenditore Horacio Pagani.

I due, però, sono obbligati a “far conoscere e valorizzare” la sua “attività artistica” con “la promozione e l’organizzazione» di mostre nel mondo”.

In precedenza, rispetto all’eredità dell’attrice, era stato stimato che essa potesse valere 10 milioni di euro. Si tratta del valore della somma di vari beni mobili e immobili. Se prima c’era il dubbio su chi potesse ricevere tale patrimonio, adesso sembra risolto ogni quesito.

Di seguito anche un post Instagram dedicato alla compianta diva:

View this post on Instagram

