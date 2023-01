Gina Lollobrigida, attrice bellissima che ha fatto perdere la testa a milioni di uomini, è morta. La sua biografia è tutta da scoprire.

Gina Lollobrigida, all’anagrafe Luigia Lollobrigida, è morta. Una carriera lunga, iniziata nel lontano 1946 con una piccola parte nel film Lucia di Lammermoor. Successivamente ha partecipato a Miss Italia, conquistando il terzo posto, dietro altre due grandi bellezze: Lucia Bosè e Gianna Maria Canale. L’unico che è riuscito a conquistare il suo cuore è stato Milko Skofic, che l’ha sposata nel 1949. L’uomo, oltre a donarle la gioia di diventare madre, è colui che l’ha lanciata nel mondo del cinema. Da questo momento in poi, il suo è diventato un nome ambito, desiderato da tantissimi registi.

Gina Lollobrigida: la storia della divina Lollo

Classe 1927, Luigia Lollobrigida nasce a Subiaco, comune di Roma, da papà Giovanni e da mamma Giuseppina. Con un caratterino tutto pepe fin da bambina, fa subito capire ai genitori le sue ambizioni artistiche. Loro, che avevano perso tutte le proprietà a causa di un bombardamento angloamericano, si trasferiscono nella Capitale, dove le consentono di iscriversi all’Istituto di Belle Arti. Per mantenersi agli studi, Gina inizia a posare per alcuni fotoromanzi, utilizzando lo pseudonimo di Diana Loris.

Dopo aver ottenuto una piccola parte nel film Lucia di Lammermoor, nel 1947, su consiglio di un amico, partecipa a Miss Italia, conquistando il terzo posto. Nel 1949 giura amore eterno al regista Milko Skofic, che la introduce nel mondo del cinema. Cominciano i primi successi, come: Campane a martello di L. Zampa, Achtung, Banditi! di Lizzani e Fanfan la Tulipe di Christian Jaque.

GINA LOLLOBRIGIDA

Dal successo al ritiro dalle scene

Il successo della Lollobrigida è un continuo crescendo, tanto che il suo nome diventa famoso in ogni angolo del globo. Ha recitato in tante pellicole che hanno fatto la storia del cinema, come: Moglie per una notte di Camerini, La provinciale di Mario Soldati, Pane amore e fantasia e Pane amore e gelosia di Comencini, La romana di Zampa e Salomone e la regina di Saba.

Nel frattempo, nel 1957, la Lollo diventa mamma: nasce Andrea Milko Skofic. Qualche anno dopo, precisamente nel 1971, il matrimonio con il regista e produttore finisce. Pian piano, anche la recitazione lascia spazio ad altre passioni: nel 1975 si ritira dalle scene per dedicarsi al giornalismo e alla fotografia.

Gina Lollobrigida, dopo aver abbandonato il mondo del cinema, si è ritirata a vita privata, non disdegnando ospitate televisive: è stata spesso sia nei salotti Rai che Mediaset.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG