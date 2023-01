La ex compagna di Federico Fashion Style esce allo scoperto col nuovo fidanzato, ma lui non la prende bene e lancia una frecciatina social.

Da giorni si vocifera di una nuova relazione di Letizia Porcu dopo la fine dell’unione con Federico Fashion Style. La donna è stata avvistata con il dj Vincent Arena e nelle ultime ore ha voluto ufficializzare il fidanzamento postando sui social la prima foto di coppia. I due, vicini e mano nella mano, appaiono più innamorati che mai, mentre molti giurano che Letizia sia finalmente felice e serena accanto ad un nuovo uomo.

Federico Fashion Style frecciata alla ex

“Tu”, ha scritto Letizia a corredo delle prime immagini che ufficializzano l’amore con Vincent Arena.

Le foto non sono passate inosservate agli occhi di Federico Fashion Style, che ha trascorso la domenica in compagnia della figlia Maelle.

E, come di consueto dopo la separazione della Porcu, l’hairstylist non ha perso occasione di lanciare una frecciatina alla ex con chiaro riferimento alle sue ultime condivisioni Instagram.

“Invece…noi”, ha scritto Federico Lauri per accompagnare la foto che ritrae la sua mano abbracciata a quella della figlia.

Intanto, molti sono in attesa di conoscere quali siano le rivelazioni che il parrucchiere ha annunciato di essere pronto a fare prossimamente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG