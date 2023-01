Sui social Federico Fashion Style si è aperto ai suoi fan rivelando che presto racconterà tutta la verità e che non vuole più nascondersi.

Federico Fashion Style è tornato a mostrarsi sui social per augurare ai suoi fan un buon anno e per confessare che molto presto racconterà tutta la verità riguardo alla sua vita privata e alla situazione che si è venuta a creare negli scorsi mesi. Federico Lauri, infatti, è tornato da poco single dopo la fine della relazione con la sua ex compagna Letizia Porcu. Per moltissimi questa separazione è dovuta ad una doppia vita dell’hairstylist, il quale, secondo vari gossip, avrebbe una relazione con un altro uomo. Che sia proprio di questo che vorrà parlare?

Federico Fashion Style, la confessione ai fan

L’ultimo mese del 2022 non è stato facile per Federico. La fine della sua relazione è stata analizzata nei minimi dettagli e la stessa Letizia Porcu aveva messo in giro delle voci riguardo la sua presunta relazione con un altro uomo. Per festeggiare l’inizio di questo nuovo anno, Federico si è aperto con i suoi fan: “Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho deciso. Sono felice e sto molto bene. Mi chiedete come mai non rido molto, ma non è semplice, le cose cambiano a piccoli passi“.

Ha poi rivelato che molto presto racconterà tutta la verità, rimanendo però molto criptico su che cosa riguardi questa confessione: “É vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io“. Federico, che ha sempre ammesso di essere eterosessuale, non ha mai confermato o smentito le voci messe in giro dalla ex compagna. Al momento non è dato sapere di più, ma ha confessato che i primi annunci e rivelazioni arriveranno più “prima” che “poi”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG