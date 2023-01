L’attore Jeremy Renner ha pubblicato il primo selfie dall’ospedale in seguito all’incidente che ha avuto con uno spazzaneve.

Jeremy Renner ha voluto aggiornare i fan riguardo alle sue condizioni di salute dopo l’incidente in cui è stato travolto da uno spazzaneve. Il 1 gennaio l’attore, a causa delle violente tempeste di neve che hanno travolto gli Stati Uniti, stava pulendo il suo vialetto di casa, quando lo spazzaneve ha iniziato a muoversi. Renner, dietro al mezzo, avrebbe cercato di fermarlo salendoci a bordo, perdendo però il controllo. Il mezzo si è capovolto e lo ha investito.

Come riporta Tgcom24, l’uomo è stato subito soccorso dal vicino di casa e trasportato in ospedale in elicottero. Ha perso molto sangue e ha subito due interventi, al petto e alle mani. Sui social ha mostrato la sua faccia tumefatta, ringraziando per l’enorme supporto ricevuto.

Jeremy Renner, la foto dall’ospedale

L’attore ha pubblicato un selfie con il volto tumefatto e pieno di ferite, scrivendo: “Grazie a tutti per le vostre parole gentili. Sono messo troppo male per poter scrivere. Ma mando amore a tutti voi”.

Subito il post ha ricevuto milioni di mi piace e migliaia di commenti da fan e da colleghi che gli augurano una veloce ripresa. Tra i tanti Penelope Cruz commenta con un grande cuore rosso, Chris Hemsworth: “Speedy recovery buddy. Sending love your way!”, Chris Evans, Orlando Bloom, Jimmy Fallon, Chris Pratt e tantissimi altri.

L’addetta stampa ha rivelato le condizioni dell’attore: “Jeremy sta facendo molti progressi ed è sveglio, parla ed è di buon umore. Guarisce con i propri cari al suo fianco”. Dovrà ancora rimanere in terapia intensiva per questo primo periodo, in condizioni critiche ma stabili e non in pericolo di vita.

Riproduzione riservata © 2023 - DG