Potrebbe esserci un’evoluzione sul ruolo di Sonia Bruganelli in futuro. Da opinionista di un reality a conduttrice. Le parole della donna.

Molto diretta e sempre pungente nel ruolo di opinionista, Sonia Bruganelli ha parlato dell’ipotesi di vedersi alla conduzione di un reality o, perché no, di un programma un po’ diverso. La donna, ospite di Sdl tv, ha confessato cosa le piacerebbe fare in televisione sottolineando anche cosa pensa della possibilità di essere al timone di Grande Fratello o Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli e la conduzione di un reality

Sonia Bruganelli

Parlando a Sdl tv, la Bruganelli non si è sottratta ad alcune domande riguardo il suo futuro in televisione: “Cosa direi se mi offrissero un posto da conduttrice? Dipende da cosa mi offrono e se lo sento nelle mie corde. Poi dipende se sento che il mio apporto possa essere costruttivo”, ha esordito la donna. Poi, rispondendo alla possibilità di prendere le redini di un reality nel quale, in precedenza, ha fatto l’opinionista, quindi o Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, la donna ha detto: “In questo momento ti direi di no, perché non mi reputo pronta e non ho ancora ben capito dove la nuova linea editoriale sui reality voglia andare. Diciamo che è un periodo un po’ particolare. In questo momento per me sarebbe molto più gratificante fare un programma sui libri in una rete che magari è meno abituata, però mi sentirei più a mio agio nella conduzione di qualcosa che mi si addice”.

Un valore aggiunto

Continuano nel discorso relativo al tipo di programma che le piacrebbe condurre, la Bruganelli ha aggiunto: “Mi piacerebbe fare qualcosa in cui posso dire la mia. Non voglio fare la modesta. Sono consapevole che la mia esperienza, la mia età, la mai sensibilità e la mia sincerità possano essere un valore aggiunto in ambienti in cui si ha paura ad esprimersi e di dire cose che non sono sempre politicamente corrette e lineari”.