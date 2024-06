Esibizione a sorpresa di Elodie che ha dato spettacolo a Milano nella fontana di Piazza San Babila con ‘Black Nirvana’.

Se dici Elodie, dici… spettacolo! Ebbene sì, perché la bellissima e bravissima cantante è riuscita a dare vita ad uno show pazzesco anche questa volta. La donna ha improvvisato, si fa per dire, un’esibizione del suo nuovo brano, ‘Black Nirvana’, in pubblico, e precisamente in Piazza San Babila a Milano dove si è espressa in una performance con ballerini nella fontana presente nella location davanti a passanti rimasti spiazzati.

Elodie in piazza: show nella fontana

Elodie

Spettacolo a sorpresa per Elodie che si è esibita in Piazza San Babila a Milano sulle note del suo ultimo brano ‘Black Nirvana’. La Di Patrizi è arrivata con il suo corpo di ballo e si è scatenata sulle note del suo ultimo singolo dando vita ad una performance unica avvenuta nella fontana presente al centro della piazza.

La donna ha iniziato a muoversi e cantare stupendo tutti i presenti. Infatti, erano in tanti tra i passanti in quel momento in piazza e la loro reazione è stata ovviamente di stupore. L’artista romana si è esibita in centro città con un cast di professioniste ballando sulle note del nuovo pezzo tra gli schizzi d’acqua e grande sensualità richiamando le scene presenti nel videoclip diretto da Attilio Cusani. Per lei capelli e trucco sul rosa e abito minimal nude.

Le reazioni

Se le persone presenti in Piazza San Babilia non hanno potuto far altro che osservare e rimanere incantati dall’esibizione della Di Patrizi, sui social, una volta che le immagini sono state diffuse, le reazioni sono state molteplici. Al netto di qualche utente che si è lamentato per l’esibizione avvenuta nella fontana, la maggior parte dei pareri sono stati di elogio per l’artista. “Sensualità infinita”, “Dentro la fontana, hai fatto centro”, “Unica, hai spiazzato tutti”, hanno scritto i fan di Elodie che ora non vedono l’ora di vederla in giro nel suo tour dove effetti speciali e altro spettacolo non mancheranno di certo.