Il mondo della televisione e del cinema in lutto: è morto Philippe Leroy, uno dei divi francesi più popolari in Italia. In tantissimi, infatti, lo ricordano nella celebre interpretazione del Vescovo nella serie vincente con Terence Hill, ‘Don Matteo, nella stagione 2008-2009. L’uomo si è spento all’età di 93 anni a causa di una malattia che lo tormentava da tempo.

Un terribile lutto ha colpito il mondo del cinema e della televisione, anche italiana. In queste ore è morto Philippe Leroy, all’età di 93 anni. L’uomo era malato da tempo ed è ricordato come uno dei divi francesi più popolari in Italia. In tv fu Leonardo da Vinci e Yanez de Gomera in Sandokan. Nel 2008 vestì i panni del vescovo al fianco di Terence Hill nella fiction vincente “Don Matteo”.

L’Italia è stata la sua seconda casa. Nel 1990, infatti, l’attore aveva sposato la giornalista Silvia Tortora, figlia del conduttore televisivo Enzo, da cui ha avuto due figli, Philippe e Michelle. Nella famiglia dell’attore si conta anche un’altra figlia, avuta da un precedente legame, l’attrice Philippine Leroy-Beaulieu.

La carriera

Nato a Parigi il 15 ottobre 1930, Leroy si laureò in scienze politiche. Prima di entrare in contatto con il mondo dello spettacolo ebbe una vita come come sottotenente paracadutista prima in Vietnam e poi in Algeria. Il primo approccio con il cinema arrivò quando conobbe Jacques Becker, che nel 1960 lo scritturò per “Il buco”. Da qui, ecco l’inizio dell’importante carriera di successo.

Tra i suoi lavori si contano anche “Caccia all’uomo” di Riccardo Freda e “Leoni al sole” di Vittorio Caprioli, liberamente ispirato al romanzo “Ferito a morte” di Raffaele La Capria. Successivamente come attore fu impegnato sia nei film commerciali sia in quelli d’autore e anche nelle numerose produzioni televisive. Ebbe grande successo nei panni del portoghese Yanez de Gomera nel “Sandokan” di Sergio Sollima ma anche in tanti altri ruoli importanti nella televisione italiana tra cui, come detto, quello del Vescovo in ‘Don Matteo‘ con Terence Hill nella stagione 2008-2009.