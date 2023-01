Aveva raccontato la lotta contro il cancro via social: Elena Huelva, giovane influencer, è morta a soli 20 anni. L’annuncio della famiglia.

Aveva 16 anni quando le era stato diagnosticato il sarcoma di Ewing. Per anni Elena Huelva aveva lottato e raccontato via social la sua battaglia diventando, a modo suo, una influencer tra Instagram e Tik Tok. In queste ore, tristemente, la famiglia ha voluto informare tutti della tragica morte della loro piccola a soli 20 anni.

Morta Elena Huelva: aveva 20 anni

Lutto

Solamente pochi giorni fa, l’influencer aveva scritto su Instagram: “Oggi mi sono svegliata non nel migliore dei modi, con un grande spavento. Sono giorni molto difficili, sono sempre più complicati, ma come sapete io sono più forte, e più complicata. Voglio che sappiate che io ho già vinto, molto tempo fa. Continuiamo, sempre”.

La giovane influencer aveva anche aggiunto: “Voglio chiarire che ho già vinto grazie a tutto l’amore e alle persone che ho al mio fianco. Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vana perché ho lottato e ho ottenuto ciò che volevo, dare visibilità alla malattia”.

Eppure, a distanza di poche ore, con una semplice storia dal suo profilo, ecco la famiglia di Elena Huelva prendere la parola e dare la tragica notizia: “Da stamattina Elena balla per voi e vi guarda dalla sua stella. Grazie di tutto”.

Nel corso della malattia, la giovane influencer aveva più volte sottolineato la sua lotta quotidiana lotta contro il cancro all’insegna dello slogan “la mia volontà vince”. Era diventata un esempio di resilienza e grande forza.

Tantissimi i commenti di affetto sotto i vari post social della ragazza dove i suoi seguaci le hanno voluto mandare un ultimo saluto.

Di seguito quello che era stato l’ultimo post Instagram della ragazza sotto al quale è possibile leggere i tanti commenti affettuosi dei seguaci:

