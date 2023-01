Una breve clip girata dalla figlia, mostra Ornella Muti in lingerie e per nulla interessata al possibile body shaming. Le parole dell’attrice.

Bellissima anche a 67 anni. Ornella Muti non teme le telecamere ma soprattutto l’eventuale giudizio degli altri. Lo ha confermato con una clip pubblicata sui social, precisamente su Instagram, da sua figlia, Naike Rivelli. La donna ha filmato la madre in lingerie e le ha chiesto cosa ne pensasse del body shaming, la pratica di derisione del corpo da parte degli haters, specie sui social. L’attrice ha risposto in modo decisamente sicuro di sé.

Ornella Muti non teme il body shaming: le parole

ORNELLA MUTI

67 anni, quasi 68, ma sempre bellissima. Ornella Muti si è mostrata, anche per “colpa” della figlia Naike, via social in tutto il suo splendore. L’attrice è stata pizzicata in lingerie e ha mostrato il suo fisico decisamente scolpito e super tonico.

Seduta, in intimo e con un paio di stivali, la donna ha risposto alle domande della figlia che le chiedeva cosa ne pensasse del body shaming. A modo suo, la Muti ha detto: “Non me ne frega niente del body shaming, non ho paura di quello che dicono, io questa sono, piaccio o non piaccio”.

Immediata anche la replica orgogliosa di sua figlia Naike: “Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi”. Parole che sembrano aver raccolto tantissimi commenti positivi e d’affetto da parte dei tanti seguaci.

Di seguito anche il filmato condiviso con un post Instagram dalla figlia Naike:

Riproduzione riservata © 2023 - DG