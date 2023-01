Una diventerà nonna, l’altra mamma. Parliamo di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che sono pronte ad accogliere un nuovo piccolo in famiglia.

Felici e solari come sempre ma con un motivo in più per avere sempre il sorriso sulle labbra. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti pronte, rispettivamente, a diventare nonna e mamma. La nota showgirl e conduttrice ha raccontato alcuni aspetti della gravidanza di sua figlia svelando cosa abbia incentivato la donna a cercare di diventare genitore.

Michelle Hunziker e la gravidanza di Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

Parlando a Chi, Michelle Hunziker ha spiegato alcuni dettagli della gravidanza di sua figlia Aurora Ramazzotti. Prima di arrivare a parlare della ormai prossima maternità della giovane donna, però, spazio anche ad alcuni argomenti personali.

Sulla sua forma fisica, la bella conduttrice svizzera ha detto: “La forza della gravità incombe e la natura non ti regala niente, quindi ci si lavora sempre. Mia mamma che ha 80 anni, mi fa sempre ridere, dice spesso con il suo accento tedesco: Porca vacca, ora che potrei fare tutto, non posso mangiare niente che mi fa male tutto”.

Arrivando poi a parlare della gravidanza della figlia, ecco che la Hunziker si è presa, in un certo senso, parte del merito: “Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due. È qualcosa che a parole non si può descrivere”.

E ancora: “Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto”.

La svizzera ha poi concluso con un consiglio per tutti: “Se potete fatelo, non c’è niente di più bello. E non c’è niente di più creativo, quando fai un bambino batti anche Michelangelo”.

Di seguito anche un recente post Instagram delle due showgirl:

