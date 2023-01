La nota modella e influencer Taylor Mega ha raccontato quanto guadagna con il suo lavoro sui social ad ogni post e scatto.

Si parla spesso dei guadagni delle modelle e delle influencer sui social. In queste ore Taylor Mega ha raccontato nel corso di ‘Mattino Cinque’ come lavora e quanti introiti riesce ad ottenere con foto e sponsorizzazioni varie. I compensi sono davvero elevati.

Taylor Mega racconta il suo lavoro si social

Taylor Mega

Tra le prime parole di Taylor Mega riguardo al suo lavoro sui social c’è una precisazione che riguarda l’aspetto delle foto private su Only Fans: “Ci tengo a precisare che io non vendo le mie foto su una piattaforma privata, ma faccio pubblicità su Instagram. Inoltre ho un centro estetico a Milano ma anche un’applicazione di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me”. Ma non solo: “Ci tenevo a fare un appunto: perché questi annunci di lavoro sono rivolti a tutti, non solo ai giovani, c’è poca voglia di mettersi in gioco. Bisogna riflettere di più”.

Passando poi ai suoi guadagni grazie ai post e alle sponsorizzazioni: “Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga. Adesso con le attività che faccio sui social, investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni: ci sono promozioni da 8000 euro e promozioni da 40 mila euro. Le cifre sono più o meno quelle”, le parole riprese anche da Fanpage.

Di seguito un recente post Instagram della donna con un particolare workout in bikini:

