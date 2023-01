Continuano a far parlare di loro nella Casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Tutto merito di quel “pistolino”…

Sono stati assoluti protagonisti all’inizio di questa edizione del GF Vip e adesso, in qualche modo, si stanno riprendendo la scena. Parliamo di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che in queste ore sono tornati alla ribalta per una gag nata dalle parole della donna a proposito, pare, di questioni intime del ragazzo. In particolare, per dirla come la ex sportiva, di quel “pistolino”… La ragazza ha fatto chiarezza sulla questione.

Antonella Fiordelisi spiega la vicenda ‘pistolino’

La questione era nata nel corso della puntata del GF Vip quando, parlando con Signorini, Antonella Fiordelisi aveva spiegato come mai il rapporto con Edoardo era peggiorato e cambiato. Tra le parole della ragazza c’era stato un passaggio piuttosto particolare: “Mi sono sentita sola tutta la settimana, in un momento di difficoltà. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con le persone con cui avevo discusso. Si è fatto plagiare da loro. Non doveva farlo, sono stata la prima a difenderlo quando Oriana l’ha chiamato cane, poi lei gli ha toccato il pistolino e lui rideva, è normale? Mi ha detto cose spregevoli. Per me è finita”.

Proprio sul termine usato, la donna aveva aggiunto: “Oriana si è buttata su di lui, verso il pistolino, dico il pistolino perché era piccolo in quel momento”.

Successivamente è arrivata anche la spiegazione su quel termine parlando proprio con Edoardo: “Ho detto pistolino perché in quel momento era piccolo, era un piccolo pistolino. Forse perché c’era lei accanto a te. Altrimenti avrei detto che hai un ‘pistolone!’”.

A questo Edoardo ha replicato: “Ah quindi era ‘ino’ perché ero con Oriana. Comunque Oriana non mi ha toccato come hai detto te! Era caduta e si era aggrappata”.

Di seguito anche una delle “gag” sull’argomento scaturite dopo le parole della donna e condivise sui social in un post:

