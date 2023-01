La nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni si sfoga sui social e racconta le sue emozioni ammettendo di essere in ansia.

“Mi sto ca****o sotto”. Questa l’ammissione di Chiara Ferragni sui social ai fans. La nota influencer ed imprenditrice digitale ha scelto di sfogarsi con i suoi seguaci in vista dell’impegno di Sanremo 2023 dove sarà conduttrice alla prima e all’ultima puntata accanto ad Amadeus. La donna ha ammesso di essere molto agitata e ha fatto appello ai consigli dei followers.

Chiara Ferragni in ansia: “Aiutatemi!”

Chiara Ferragni

A poco più di un mese dall’importante appuntamento col Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni pensa già al palco dell’Ariston e nel recente post pubblicato su Tik Tok dove mostra il “look del giorno” come spesso le capita, l’imprenditrice digitale ha ammesso di essere piuttosto agitata per l’evento.

“Manca un mesetto a Sanremo e io mi sto letteralmente cagando sotto”, ha esordito confessando le proprie emozioni ai fans la Ferri. “Datemi dei consigli per favore”.

Detto, fatto: “Chiara devi solo viverti il momento ed essere te stessa”, le ha scritto un utente come consiglio. Parole che, evidentemente, ha sollevato il morale alla ragazza che ha risposto: “Mi emozionate sempre con questi messaggi, anche io penso che devo solo essere me stessa. Non sono una showgirl, non sono una conduttrice e nemmeno un’attrice. Lo farò solo nei panni di me stessa”.

A questo punto non resta che attendere ancora qualche settimana per vedere come se la caverà la bella imprenditrice che, siamo sicuri, conquisterà tutti.

Di seguito anche il post su Tik Tok dove la donna ha “chiesto aiuto”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG