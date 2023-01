Q&A social per Sophie Codegoni che ha parlato della sua gravidanza ed in particolare di come ha deciso di “viversela” senza particolari fisse.

Poco più di un mese fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano annunciato di attendere il loro primo figlio. Un momento davvero speciale per i due che sono stati subito circondati dal tantissimo affetto dei fan. Seguaci che sono tornati protagonisti in queste ore in un bel Q&A della ragazza su Instagram durante il quale la giovane futura mamma ha raccontato alcune cose relativamente alla gravidanza.

Sophie Codegoni, i kg in gravidanza e tanto altro

Sophie Codegoni_Alessandro Basciano

Tra le varie domande ricevute da Sophie Codegoni, quelle relative alla data della nascita della sua piccola: “Mancano tre mesi e mezzo all’arrivo della piccola Céline. Sta volando, non vedo l’ora”, ha detto la ragazza che, solo a fine novembre aveva annunciato di essere in dolce attesa.

A chi, invece, le chiedeva dei chili in più eventualmente presi: “Questa è la domanda più gettonata ma io non lo so, non so quanti kg ho preso. Anche se la mia ginecologa mi pesa io, probabilmente sbagliando, le ho chiesto di non saperlo. Il motivo? Perché non mi va di farmi condizionare”.

E ancora: “Dico la verità: non sono mai stata una grande amica delle bilance, mi condizionano un pochino e quindi non mi va di sapere, normalmente, quanto peso o quanto non peso. Io mi guardo allo specchio e mi devo sentire bene io con me stessa”.

Proseguendo il suo discorso sull’alimentazione e sul cibo: “Non mi voglio fissare sul cibo, se ho voglia di mangiare qualche schifezza me la mangio senza problemi ma credo che l’equilibrio vada cercato in tutto. Non mi va di fissarmi su un chilo in più o in meno, per come sono fatta io la vivrei male. All’inizo ho fatto un po’ di fatica ma adesso riesco a farlo. Detto questo cerco di mangiare tutto in modo equilibrato”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia per Capodanno:

