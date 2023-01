Dopo le polemiche a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha provato a mettere un punto su tutto rispondendo anche a Selvaggia Lucarelli.

Si è conclusa ormai da qualche settimana l’edizione 2022 di ‘Ballando con le Stelle’ ma le polemiche non si sono ancora placate. In modo particolare quelle tra Selvaggia Lucarelli e… tutti gli altri. La nota giornalista, giudice del programma, è stata protagonista di un’annata ricca di tante discussioni e non poche frecciate e accuse, verso i colleghi e anche nei confronti della direzione della trasmissione. A provare a mettere un punto ai malumori ci ha provato a Nuovo TV la conduttrice Milly Carlucci.

Milly Carlucci risponde a Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci

Milly Carlucci, senza esagerare con i toni, ha voluto provare a mettere la parola fine alle polemiche. Anche quelle recenti che volevano il programma, in un certo senso, pilotato.

“Il fatto che nascano discussioni all’interno della giuria conferma soltanto quanto tutti e cinque i giurati siano liberi di esprimere il loro pensiero senza filtri. Avete notato che non hanno l’auricolare come in tanti altri talent? Nessuno può pilotarli”, ha affermato la presentatrice.

“Li abbiamo voluti tutti e cinque per la loro forte personalità e perché dicano sempre quello che realmente pensano. Selvaggia ha contestato la giustizia del sistema di ripescaggio, che ha consentito a Luisella Costamagna di tornare in pista e addirittura di vincere la finale. Ecco, è la sua opinione e la rispetto”.

Proprio sulla Costamagna, vincitrice di questa ultima edizione, la Carlucci ha aggiunto: “È stata molto brava. Dopo il ripescaggio, ha avuto solo due settimane per allenarsi e ripetere tutti i balli, che ha poi eseguito nella puntata finale. E il sistema del ripescaggio è nel regolamento fin dalla prima edizione. Da parte mia sono molto soddisfatta di come è andata questa edizione, polemiche comprese”.

Per Milly, un unico rammarico: “Mi dispiace solo per Gabriel Garko, così pieno di talento…”.

Di seguito anche il post Instagram con il successo della coppia di questa edizione:

