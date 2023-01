Momento dolcissimo per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che hanno riunito tutta la famiglia per conoscere il piccolo nipotino nato da poco.

Spesso criticati e poco apprezzati, specialmente lei, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno, questa volta, intenerito tutti riunendo la famiglia negli States, precisamente a New York dove hanno trascorso le recenti vacanze di Natale e Capodanno anche, e sopratutto, per conoscere il neonato nipotino, Sebastiano Silvio, nato nel mese di ottobre. ‘Chi’ ha pubblicato in anteprima le bellissime foto di tutti i componenti della famiglia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: gli scatti inediti in famiglia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Come anticipato Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono partiti per la Grande Mela per riunire tutta la famiglia. Per l’occasione, il settimanale Chi ha potuto scattere foto inedite e anche una decisamente storica che ritrae la famiglia allargata al completo. Oltre ai due volti noti, anche i figli Adele e Davide, nati dalla loro unione, ma pure Stefano, nato dalla relazione del conduttore con Diane Zoeller, Silvia, sorella di Stefano con il figlio Theo e Candy, la mamma del nuovo arrivato Sebastiano Silvio.

In esclusiva al giornale diretto da Alfonso Signorini, la Bruganelli ha anche raccontato alcune sensazioni ed emozioni da nonna: “La notte di Natale l’ho trascorsa cercando di far addormentare Sebastiano. È stato un momento dolcissimo”.

Secondo il media la vacanza oltreoceano ha dato ancora maggiore forza al rapporto tra i due volti noti dello spettacolo che nelle foto appaiono assolutamente felici e innamorati in mezzo a tutti i loro cari.

Di ritorno dalla Grande Mela, poi, i due torneranno a tuffarsi nei loro impegni che, nel 2023, si annunciano importanti. Giusto per citarne uno, Bonolis tornerà al timone della nuova stagione di ‘Avanti un altro’ con un cast rinnovato, poi inizierà le riunioni per la nuova edizione di ‘Ciao Darwin’.

Di seguito anche un post Instagram del noto settimanale con la copertina dell’ultimo numero:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG