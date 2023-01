Diversi rumors stanno coinvolgendo in queste ore Barbara D’Urso e Flavio Briatore che avrebbero trascorso insieme in hotel una notte…

Quando certi rumors e indiscrezioni vengono a galla, si sa, è sempre bene prendere tutto con le pinze. Eppure, le voci che vedono Barbara D’Urso e Flavio Briatore aver trascorso insieme dei momenti di notte in un hotel lussuoso milanese sembrano trovare diverse conferme, almeno nella dettagliata ricostruzione ripresa da diversi media.

Barbara D’Urso e il rumors della notte con Flavio Briatore

Barbara D’Urso

Secondo quanto si apprende da Diva e Donna, media citato da diverse fonti, Barbara D’Urso e Flavio Briatore sono stati pizzicati a trascorrere insieme alcuni momenti in hotel. Difficile sapere quale sia il motivo, certo è che i due pare abbiano fatto di tutto per nascondersi.

La conduttrice e il noto imprenditore avrebbero provato a “far andare a vuoto” i fotografi e i paparazzi e non solo sono arrivati in momenti differenti ma hanno anche cercato di non dare nell’occhio una volta dentro alla struttura.

Eppure in questo hotel di lusso si sarebbero ritagliati una serata con una cena e chissà quali argomentazioni. Non è dato sapere, come anticipato, se si sia trattato di un momento di “intimità” o, magari, di lavoro, certo è che Carmelita e l’imprenditore si conoscono da tempo.

L’uomo, dopo essersi lasciato con Elisabetta Gregoraci, non è più riuscito a trovare un amore stabile e duraturo. Lo stesso si può dire della presentatrice di Pomeriggio 5 che chiusa la relazione con l’ex marito Michele Carfora si è dedicata a se stessa.

Staremo a vedere se, per caso, qualcuno dirà qualcosa su questa cena notturna in hotel o se arriverà una spiegazione precisa. Non resta che aspettare novità.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Carmelita con le sue amiche dove sembra visibilmente raggiante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG