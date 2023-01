Vanessa Incontrada ha voluto dire addio al 2022 e salutare il 2023 con alcuni messaggi e frecciatine sui social…di chi starà parlando?

Il 2022 non è stato un anno facile per Vanessa Incontrada, e non ne ha mai fatto mistero. Per tirare le somme di questo 2022, infatti, l’attrice ha scritto un messaggio sui social in cui si sfoga e fa intendere che è pronta per ripartire più forte di prima. Alcune frecciatine nelle storie su Instagram hanno portato i fan a chiedersi a chi fossero dirette. L’attrice per ora è rimasta molto sul vago, vediamo cosa ha scritto!

Vanessa Incontrada, l’addio al 2022

In una serie di storie postate sul suo profilo Instagram, l’attrice e conduttrice spagnola ha voluto sfogarsi contro un 2022 che sicuramente non l’ha trattata bene: “Bye 2022, hello 2023. Lascio questo 2022: momenti e persone da dimenticare, e apro le porte a un 2023 con nuove avventure e nuove scoperte“. Per ora non è chiaro quali siano questi momenti e queste persone da dimenticare, ma è chiaro che la donna abbia una grande voglia di ricominciare con il piede giusto questo nuovo anno.

Sicuramente un motivo per Vanessa per essere felice sta nella trasmissione Fosca Innocenti 2, l’attesissima seconda stagione del programma in cui è protagonista. Dopo circa un anno dalla prima stagione, la seconda arriverà su Canale5 in prima serata il 13 gennaio. Nel frattempo l’attrice e conduttrice di Zelig e Striscia la Notizia si prende cura, oltre che della sua salute mentale, anche della sua salute fisica andando in palestra. Su Instagram ha infatti postato delle storie scrivendo: “Si ricomincia“.

