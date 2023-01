Ai funerali di Benedetto XVI non sarà presente nessun membro della Famiglia Reale inglese, da Re Carlo a Kate e William: danno tutti forfait.

La Famiglia Reale inglese non sarà presente ai funerali di Benedetto XVI, previsti per giovedì 5 gennaio alle 9.30. Non saranno presenti né Re Carlo con la consorte Camilla, né William e Kate. La Royal Family si è limitata a mandare al Vaticano il segretario all’istruzione Gillian Keegan. Come ha riportato il Daily Mail, il Vaticano non si sarebbe aspettato la presenza di Re Carlo, ma forse di Kate Middleton e William sì.

Funerali di Benedetto XVI, il forfait della Royal Family

Come riporta il Daily Mail, una fonte interna al Vaticano avrebbe espresso il suo disappunto per la mancata presenza della Royal Family ai funerali di Ratzinger: “Sebbene nessuno si aspettasse realmente la presenza di Re Carlo, si sperava che forse un membro più giovane della Famiglia Reale avrebbe partecipato alla messa funebre, soprattutto dato il toccante tributo del Sovrano alla notizia della morte di Papa Benedetto XVI“.

Principe Carlo

La fonte interna ha continuato spiegando: “A meno che non ci sia un cambio di programma dell’ultimo minuto, per quanto ne sappiamo, l’unico rappresentante del Regno Unito sarà il segretario all’istruzione Gillian Keegan che non è nemmeno cattolica”. I motivi di questa grande assenza non sono chiarissimi. Probabilmente, dato che Re Carlo è a capo della Chiesa Anglicana, non ha ritenuto necessario presenziare ai funerali in Vaticano.

In occasione della morte di Ratzinger Re Carlo aveva ricordato l’incontro con la Regina Elisabetta avvenuto nel 2010: “La sua visita nel Regno Unito nel 2010 è stata importante per rafforzare le relazioni tra la Santa Sede e il Regno Unito”. Non c’è da stupirsi, quindi, che il Vaticano si aspettasse la presenza di qualche membro della Famiglia Reale ai funerali del Sommo Pontefice.

Riproduzione riservata © 2023 - DG