Levante ha scritto un commovente post su Instagram con cui annuncia la scomparsa di sua nonna Rosalia, a cui era legatissima.

Tramite un post sul suo profilo Instagram Levante ha annunciato la scomparsa di sua nonna Rosalia, a cui era estremamente legata. La cantante ha condiviso diverse foto e video di sua nonna, momenti di vita quotidiana che si porterà sempre nel cuore. Ogni volta che Levante tornava nella sua amata Sicilia, non mancava di passare del tempo con la nonna, ormai diventata un punto di riferimento dopo la morte del padre, avvenuta 26 anni fa. Sui social si sono riversati fiumi di commenti d’amore e di supporto da fan e colleghi.

Levante, l’addio a nonna Rosalia

Non è mai facile dire addio ai nonni, pilastri di intere famiglie. Levante ci ha provato con un post su Instagram e un commovente messaggio: “Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto “quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?”. Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre.

Ad accompagnare il messaggio diverse foto insieme alla nonna, un video dove la si vede intenta a cucinare e un altro nel quale stende i panni in balcone. In un terzo video la si vede con in braccio la piccola Alma Futura, la sua pronipote. Momenti di quotidianità che Levante non dimenticherà mai. “Nonna, a febbario vado a Sanremo! M’ha taliari!!! (Mi devi guardare)”. “Sì, sì!”.

I commenti di amore da parte di fan e colleghi sono tantissimi, tra cui Elisa, Laura Pausini, Nek, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, solo per citarne alcuni.

